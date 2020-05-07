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У Білорусі затримали двох відеоблогерів, місцезнаходження ще одного досі невідоме

Суспільство | 07-05-2020, 08:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
Міліція Білорусі затримала відеоблогера YouTube-каналу "Країна для життя" Сергія Тіхановского, також затриманий автор каналу "Народний репортер" Сергій Петрухін.

Джерело: правозахисний центр "Весна", передає видання "Медуза". TUT.BY

Деталі: Сергія Тіхановского затримали 6 травня під Могилевом, разом з ним затримали двох водіїв, яких потім відпустили.

Сергія Петрухіна затримали, коли той їхав до Тіхановского. Зараз він перебуває під вартою в Бресті. У чому підозрюють затриманих, поки невідомо.

За даними правозахисного центру, невідомо місцезнаходження ще одного блогера, автора каналу "Слуцьк - місто для Життя" Володимира Неронського.

Увечері 6 травня в Мінську, Гродно і Могильові пройшли акції на підтримку затриманих, міліція затримала 14 осіб.
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