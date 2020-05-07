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Росія вийшла на п'яте місце за кількістю хворих на COVID-19

Суспільство | 07-05-2020, 12:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    
Понад 11 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції зареєстровано в Росії за минулу добу, це найбільший показник за весь час ситуації з COVID-19 у країні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Оперативний штаб РФ із боротьби з коронавірусом

Дослівно: "За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 – 11 231 у 84 регіонах, в тому числі виявлено активно 5471 (48,7%) без клінічних проявів".


СТОПКОРОНАВИРУС.ИНФО
Деталі: Усього в Російській Федерації за "наростаючим підсумком" зареєстровано 177 160 випадків COVID-19 (+6,8%), зазначили у штабі.

За цим показником 7 травня Росія вийшла на п'яте місце в світі, обігнавши за одну добу Німеччину (168,1 тисячі випадків) і Францію (173,2 тисячі), згідно з даними Університету Джона Гопкінса.

Попереду залишаються США (1228,6 тисячі), Іспанія (220,3 тисячі), Італія (214,4 тисячі) і Велика Британія (201,6 тисячі).

За добовим приростом (11,1 тисяч) Росія ділить друге місце в світі з Бразилією (також 11,1 тисячі).

На першому місці за цим показником – США (24,2 тисячі). У Великобританії приріст становить приблизно 6 тисяч, в Італії близько 1,5 тисячі, в Іспанії – близько 1 тисячі.

У Москві 6703 нових випадки за останню добу, повідомив штаб. Таким чином, загальне число зареєстрованих діагнозів у столиці РФ зросло до 92 676.

За останню добу в цілому по Росії померли 88 осіб із коронавірусом, з них 39 – у Москві. За весь період померли 1 625 осіб.

Виписано після одужання за останню добу 2476 росіян, із них 769 – у Москві. За весь період видужала 23803 осіб.

Інші подробиці: AFP зазначає, що хоча число підтверджених випадків захворювання коронавірусом у Росії досягає нових максимумів, офіційне число загиблих залишається напрочуд низьким у порівнянні з іншими європейськими країнами.

Офіційні особи вважають, що масове тестування дозволяє виявити велику кількість людей із легкими симптомами, але дехто каже, що розбіжність пов'язана з тим, як рахують кількість смертей. Наприклад, якщо хтось помирає від серцевого нападу, але у нього діагностовано COVID-19, офіційною причиною смерті стає серцевий напад.
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