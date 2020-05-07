На 276,2 мільйона гривень єдиного внеску більше сплатили роботодавці та самозайняті особи до соціальних фондів на Львівщині у січні-квітні 2020 року Суспільство | 07-05-2020, 13:29 0 70









Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області у січні-квітні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 4297,1 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до соціальних фондів на Львівщині. Це на 276,2 млн. грн., або на 6,9 відс. більше, ніж у січні-квітні 2019 року (4 020,8 млн. гривень).



У квітні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1047,2 млн. грн., що на 87,6 млн. грн., або на 7,7 % менше, ніж у тому ж місяці торік (у квітні 2019 року − 1 134,8 млн. гривень).