Юрій Холод: "Перш, ніж почати робити на якійсь із будівель - перегляньте список пам’яток у вашому регіоні" Суспільство | 07-05-2020, 13:30 0 153







У Львівській обласній державній адміністрації нагадують, що список усіх пам’яток культури в області можна знайти на сайті ЛОДА в підрозділі “Державний реєстр нерухомих пам’яток”. І радять, перед тим, як планувати будь-які роботи на старовинних спорудах або храмах, обов’язково заглянути до цього документу.



За кілька днів на Львівщині сталося відразу кілька прикрих ситуацій, пов’язаних з нищенням пам’яток культури.



“Оброшине на Пустомитівщині, Дуброва на Миколаївщині... А скільки самовільних ремонтів і змін церков-пам’яток по області? Всіх не можемо впильнувати, це справа органів місцевого самоврядування. Але ми мусимо реагувати: формувати комісію, оцінювати втрати, повідомляти всі відповідні державні служби та інстанції. Поліція та прокуратура відкриває провадження, ДАБІ та Міністерство культури виносять відповідні приписи. І люди починають братися за голову, бо штрафи за порушення законів, які захищають пам’ятки національного значення, можуть сягати кількох мільйонів або позбавлення волі”, - пояснює Ганна Харун, очільниця відділу охорони культурних пам’яток Львівської ОДА.



За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Холода, після того, як справа набуває публічності, ті, хто здійснював непогоджені ремонти, часто телефонують і пишуть, мовляв, “не знали, що це пам’ятка”.



“Такого не може бути: вся інформація є на нашому сайті. Цей перелік складений і затверджений кілька років тому. І в області це наразі найповніший список, де всі, хто хоче, може перевірити, чи захищена законом церква або інший об'єкт, якщо збираються його ремонтувати, розбирати або чинити ще якісь дії. Кілька місяців тому фахівці ЛОДА сформували новіший список і подали його на погодження в Міністерство культури. Адже ми розуміємо, деякі пам'ятки, на жаль, вже знищені за ці роки повністю, інші - нововиявлені, і їх потрібно довносити в реєстр. Як тільки буде затверджений новий список, ми його також опублікуємо”, - пояснює посадовець.



Відтак фахівці наполягають: перш, ніж щось робити з якоюсь старою будівлею, - перегляньте список пам’яток у вашому регіоні. Якщо “вашого” об’єкту там нема, але сумніви залишаються, краще перепитайте у районного архітектора чи у відділі охорони культурної спадщини Львівської ОДА.



“Досить набрати телефоном або звернутися електронною поштою. Навіть можна написати повідомлення фахівцям чи самому Департаменту на фейсбуці. Ми намагаємося оперативно реагувати на всі звернення”, - каже Юрій Холод.



Управлінець також зазначає, що разом з фахівцями відділу охорони культурних пам’яток вони розпочинають системну роботу на випередження знищення пам'яток культури. Зокрема, готові максимально тісно співпрацювати з громадами, надати у відкритий доступ всю необхідну інформацію і пробувати різними способами пояснити людям, як правильно поводитися з пам’ятками культури, щоб не нищити їх та не мати потім проблем з законом.



