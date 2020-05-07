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12 травня 2020 року спливає термін подання ряду податкових звітів за І квартал
|Суспільство | 07-05-2020, 16:08
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 12 травня 2020 року є граничним терміном подання наступних податкових звітів за І квартал 2020 року:
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності платниками, у яких податковий період дорівнює кварталу;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 платниками, у яких податковий період дорівнює кварталу;
- податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- податкової декларації екологічного податку;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
- податкової декларації туристичного збору;
- податкової декларації рентної плати з розрахунком:
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за І квартал 2020 року.
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