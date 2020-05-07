12 травня 2020 року спливає термін подання ряду податкових звітів за І квартал Суспільство | 07-05-2020, 16:08 0 70

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 12 травня 2020 року є граничним терміном подання наступних податкових звітів за І квартал 2020 року:

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;

- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності платниками, у яких податковий період дорівнює кварталу;

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 платниками, у яких податковий період дорівнює кварталу;

- податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- податкової декларації екологічного податку;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;

- податкової декларації туристичного збору;

- податкової декларації рентної плати з розрахунком:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ за І квартал 2020 року.



