Відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані при постачанні медичних засобів, звільнених від оподаткування, можливо шляхом подання уточнюючого розрахунку Суспільство | 07-05-2020, 16:09 0 75



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що Законом України від 30.03.2020 року № 540-ІХ передбачене застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, що включені до Переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224 (далі – Перелік № 224).

При цьому, застосування такого режиму звільнення передбачене не з моменту набрання чинності даним Законом (2 квітня 2020 року), а з моменту запровадження карантинних заходів на території України – з 17 березня 2020 року.

Тобто, в податковій декларації з податку на додану вартість за березень 2020 року операція з постачання товарів з Переліку № 224, відображається виключно як звільнена від оподаткування ПДВ.

Якщо платник податку при складанні податкової звітності з ПДВ за березень 2020 року включив податкові накладні, складені з 17 березня 2020 року на операції з постачання товарів з Переліку № 224 з нарахуванням суми ПДВ і не подав «Звітну нову» податкову декларацію з ПДВ у термін до 21 квітня 2020 року (включно) з виправленими показниками, то такий платник податку має право подати до податкової звітності з ПДВ за березень 2020 року уточнюючий розрахунок, на підставі якого зменшити податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані за операціями з постачання товарів з Переліку № 224.

