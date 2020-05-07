Фізична особа в межах одного місяця придбала та продала квартиру. Чи нараховується податок на нерухомість? Суспільство | 07-05-2020, 16:10 0 83



«У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок на нерухомість обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності», – про це повідомив начальник управління адміністрування податків з фізичних осіб Головного управління ДПС у м. Києві Ігор Козлов.

Ігор Вікторович зауважив, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір купівлі-продажу, зокрема житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі. Такі вимоги передбачені у статтях 655 та 657 Цивільного кодексу України.

«Якщо фізична особа придбала та продала квартиру в межах одного місяця, то за наявності документального підтвердження, що засвідчує перехід прав власності від продавця до покупця (договір купівлі-продажу тощо), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за такий об’єкт контролюючими органами не нараховується», – підкреслив Ігор Козлов.

Також Ігор Вікторович нагадав, що відповідно до Податкового кодексу України (п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266) база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.



