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Від платників Личаківського управління до місцевого бюджету надійшло 368,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб
|Суспільство | 07-05-2020, 16:11
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Протягом січня-квітня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 368,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
З початку року до місцевого бюджету надійшло 18,8млн. грн. податку на нерухоме майно від платників податків Личаківського управління
Платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня-квітня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 18,8 млн. грн. податку на нерухоме майно.
Платники податків Личаківського управління сплатили з початку року 632,9 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня-квітня 2020 року 632,9 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
Близько 136,9 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Личаківського управління
У січні-квітні 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 136,9 млн. грн. податку на прибуток підприємств.
Платники податків Личаківського управління протягом січня-квітня 2020 року до місцевого бюджету сплатили 160,2млн. грн єдиного податку
Протягом січня-квітня 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 160,2 млн. грн. єдиного податку.
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