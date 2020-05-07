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На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 48,2 млн. гривень військового збору
|Суспільство | 07-05-2020, 16:12
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Протягом січня-квітня 2020 року платники податків Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 48,2 млн. грн. військового збору.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Личаківському управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 3,3 млн. гривень
Личаківським управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-квітня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 3,3 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 2,8 млн. гривень.
8884 адміністративних послуг отримали з початку 2020 року платники податків Личаківського управління
З початку 2020 року Центрами обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 8884 адміністративних послуг
Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.
Майже 327,3 млн.грн з початку 2020 року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість від платників Личаківського управління
У січні-квітні 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 327,3 млн. грн. податку на додану вартість.
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