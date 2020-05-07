На підтримку армії платниками податків Личаківського управління перераховано 48,2 млн. гривень військового збору Суспільство | 07-05-2020, 16:12 0 76

Протягом січня-квітня 2020 року платники податків Личаківського управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 48,2 млн. грн. військового збору.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Личаківському управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 3,3 млн. гривень

Личаківським управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-квітня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 3,3 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 2,8 млн. гривень.

8884 адміністративних послуг отримали з початку 2020 року платники податків Личаківського управління

З початку 2020 року Центрами обслуговування платників Личаківського управління ГУ ДПС у Львівській області надано 8884 адміністративних послуг

Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.



Майже 327,3 млн.грн з початку 2020 року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість від платників Личаківського управління

У січні-квітні 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Личаківському управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 327,3 млн. грн. податку на додану вартість.

