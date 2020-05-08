За день на Буковині виявили майже 50 випадків коронавірусу Суспільство | 08-05-2020, 08:42 0 97 7 травня у Чернівецькій області підтвердили 49 нових випадків зараження коронавірусом, всього в області – 2097.



Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook



Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 7 травня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом, 22 із них – у Чернівцях. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2097 осіб".



Деталі: Цього ж дня в області у лабораторно на COVID-19 перевірили 418 зразків.



Ще 40 мешканців Буковини одужали від коронавірусу. "Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 298 людей", – розповів Осадчук.



Окрім того, 11 травня відбудеться засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому планується вирішити, яким буде режим адаптивного карантину на Буковині.



Що передувало: В Україні 6 травня зафіксовано 507 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 людей 6 травня померли, але 299 осіб подолали COVID-19.



Тоді ж у Чернівецькій області зареєстрували 2048 випадків інфікування.



Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 13691 людина, з них 933 дітей та 2660 медпрацівників. Загалом одужало 2396 осіб, померли від коронавірусу 340 осіб.