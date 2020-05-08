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Російські окупанти 21 раз відкривали вогонь та поранили 6 військових – ООС

Суспільство | 08-05-2020, 08:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    
7 травня російські найманці 21 раз обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого поранення отримали 6 бійців Об’єднаних сил.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривали вогонь неподалік Мар’їнки з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Старогнатівки ворог застосував безпілотний літальний апарат та обстріляв наших військовослужбовців із озброєння бойових машин піхоти.

Неподалік Широкиного найманці тричі вели вогонь із мінометів та гранатометів.

Окрім того, обстріли велись біля Авдіївки, Новоселівки Другої, Тарамчука, Пісків, Невельського, Новотошківського, Оріхового, Кримського,

"Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – нагадали у штабі.

За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили.

Від початку поточної доби російські окупанти випустили 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового та застосували станкові протитанкові гранатомети.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: У вечірньому зведенні штаб ООС повідомляв про поранення шістьох військових.
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