Задекларуйте доходи в режимі online Суспільство | 08-05-2020, 10:37 0 89



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік без візиту до державної податкової інспекції можна легко та просто зі свого персонального комп’ютера скориставшись сервісом ДПС Електронний кабінет.



Через електронний сервіс в Електронному кабінеті кожен декларант може самостійно сформувати декларацію з вже частково заповненими даними на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна, що містяться у базах ДПС. Це дозволить уникнути помилок.



Крім того, декларацію про доходи через Електронний кабінет можуть подати громадяни для отримання податкової знижки. Розмір податкової знижки вираховується на підставі розміру офіційного доходу та сплаченого з нього податку на доходи фізичних осіб. Такі декларанти повинні врахувати, що на податкову знижку можуть претендувати лише громадяни, які працюють легально.



Всі витрати, які вказуються для отримання податкової знижки, мають бути фактично здійснені у звітному, тобто 2019 році та обов’язково підтверджені документально. Це можуть бути платіжні та розрахункові документи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери тощо. Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів, робіт, послуг та строк їх продажу, виконання, надання. До поданої декларації для отримання податкової знижки підкріплюються сканкопії документів.



Нагадуємо, що на податкову знижку можуть претендувати громадяни, які сплачують за навчання, користуються іпотечним кредитом, орендують житло як внутрішньо переміщені особи чи понесли витрати в зв’язку з усиновленням, сплатою страхових внесків за довгостроковими договорами страхування життя, або ж пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного страхування, отримали послуги репродуктивної медицини, переобладнали транспортний засіб.