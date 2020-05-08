Пункт пропуску «Рава – Руська» відновив роботу Суспільство | 08-05-2020, 11:48 0 99



З 00:00 годин 8 травня 2020 року пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» відновив роботу.



Раніше Кабінет міністрів оприлюднив зміни до розпорядження від 13 березня 2020 року № 288 "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон". Розпорядження ухвалене 6 травня. Згідно з рішенням, з переліку закритих пунктів пропуску виключені пункт пропуску на кордоні з Польщею "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт".

Відновлення роботи пункту пропуску «Рава-Руська» для автомобільного сполучення має зменшити завантаження на КПП «Ягодин» та «Краковець» на українсько-польському кордоні.



