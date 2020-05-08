Шоколад з екстрактом канабісу Суспільство | 08-05-2020, 11:59 0 88



Працівники Галицької митниці в посилці з солодощами виявили наркотичний засіб.

Поштове відправлення надійшло в Україну з Німеччини. Згідно з декларацією на адресу фізичної особи, мешканця Києва, пересилали солодощі, зокрема шоколадні цукерки. Серед них містився згорток з шоколадом, який для митників виявився підозрілим. Тож його вилучили і скерували на експертне дослідження. Експерти встановили, що в речовині коричневого кольору, схожій на шоколад, виявлено екстракт канабісу, що зарахований до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Вага екстракту канабісу майже 30 грамів.



Про цей факт повідомлено відповідні правоохоронні органи. За пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту передбачено кримінальну відповідальність за ст. 309 ККУ .

