На понад 24 відсотки більше сплатили до державного бюджету платники податку на прибуток підприємств на Львівщині за чотири місяці 2020 року...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 08/05/2020 Для медиків Львова передали понад 50 тисяч одиниць засобів захисту...>> «Якщо ми будемо бачити порушення роботи літніх майданчиків, ми будемо їх одразу закривати», — А. Садовий...>> «Я підтримую медиків — вони повинні отримати кошти», — Андрій Садовий...>> З понеділка у Львові частково послаблять карантин: що саме та за яких умов дозволять відвідувати мешканцям...>> Мерія з’ясує ситуацію із благодійними внесками у одній зі шкіл Львова...>> Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів...>> Населенню не будуть підвищувати ціну електроенергії до кінця року — в.о міністра Буславець...>> НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ДЕРЕВИНИ...>> До уваги господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави...>> За останню добу на COVID-19 протестували 173 особи: в усіх результат негативний...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вчинений грабіж двом жителям Червонограда загрожує до 6 років ув’язнення...
07-05-2020, 19:19  >>> 
Прокурори довели вину уродженця Росії, який напідпитку до смерті побив львів’янина...
06-05-2020, 14:18  >>> 
На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, яких підозрюють у підриві автівки львівського бізнесмена...
27-04-2020, 14:29  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів...
08-05-2020, 10:23  >>> 
У Дніпропетровській області нарахували понад 650 заражень COVID-19...
08-05-2020, 08:49  >>> 
За добу у світі підтверджено 95 тисяч випадків COVID-19...
07-05-2020, 08:51  >>> 

На понад 24 відсотки більше сплатили до державного бюджету платники податку на прибуток підприємств на Львівщині за чотири місяці 2020 року

Суспільство | 08-05-2020, 14:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    





У січні-квітні 2020 року до Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 1076,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 208,9 млн. грн., або на 24,1 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (867,2 млн. грн.) та на 527,5 млн. грн., або на 96,2 відс. більше проти того ж періоду 2018 року (548,6 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

В квітні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 40,1 млн. грн. податку на прибуток, що на 47,0 млн. грн., або на 54,0 відс. менше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (87,1 млн. грн.) і на 5,3 млн. грн., або на 15,2 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (34,8 млн. гривень).

Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.

Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,Львівбудмакс-інвест”, ТзОВ ,,Бориславська сонячна станція”, ТзОВ ВТП ,,Бодекс”, ТОВ ,,НР Солар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.
   Новини по темі: Суспільство
Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів...
08-05-2020, 16:20  >>> 
Населенню не будуть підвищувати ціну електроенергії до кінця року — в.о міністра Буславець...
08-05-2020, 16:19  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ДЕРЕВИНИ...
08-05-2020, 15:08  >>> 
До уваги господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави...
08-05-2020, 15:07  >>> 
На понад 24 відсотки більше сплатили до державного бюджету платники податку на прибуток підприємств на Львівщині за чотири місяці 2020 року...
08-05-2020, 14:05  >>> 
Шоколад з екстрактом канабісу...
08-05-2020, 11:59  >>> 
Пункт пропуску «Рава – Руська» відновив роботу...
08-05-2020, 11:48  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: масове тестування, призначення Саакашвілі...
08-05-2020, 08:59  >>> 
Головні новини середи і ночі: місцеві вибори відбудуться, масові заходи на 8 та 9 травня – ні...
07-05-2020, 08:56  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, анонс початку завершення епідемії...
06-05-2020, 09:19  >>> 
   ПолітикаПолітика
Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень "за пацієнтом"...
08-05-2020, 10:26  >>> 
Держдеп похвалив Україну за спроби мирного врегулювання на Донбасі...
08-05-2020, 08:51  >>> 
Сенат не скасував вето Трампа на резолюцію щодо його військових повноважень...
08-05-2020, 08:47  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У Мін’юсті обіцяють не стягувати $250 млн з “Приватбанку” на користь Суркісів...
08-05-2020, 08:45  >>> 
Міжнародні резерви України у квітні зросли на 3,1% – НБУ...
07-05-2020, 12:01  >>> 
Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО...
07-05-2020, 02:16  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів...
08-05-2020, 16:20  >>> 
Населенню не будуть підвищувати ціну електроенергії до кінця року — в.о міністра Буславець...
08-05-2020, 16:19  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ДЕРЕВИНИ...
08-05-2020, 15:08  >>> 
   ВладаВлада
Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19...
08-05-2020, 08:56  >>> 
Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"...
05-05-2020, 09:34  >>> 
Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"...
28-04-2020, 04:45  >>> 
   КультураКультура
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг...
06-05-2020, 09:01  >>> 
Статті про режим Путіна та вбивство в Україні отримали Пулітцерівську премію...
05-05-2020, 09:43  >>> 
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко...
24-04-2020, 09:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:06 Для медиків Львова передали понад 50 тисяч одиниць засобів захисту
21:01 «Якщо ми будемо бачити порушення роботи літніх майданчиків, ми будемо їх одразу закривати», — А. Садовий
20:59 «Я підтримую медиків — вони повинні отримати кошти», — Андрій Садовий
20:55 З понеділка у Львові частково послаблять карантин: що саме та за яких умов дозволять відвідувати мешканцям
20:53 Мерія з’ясує ситуацію із благодійними внесками у одній зі шкіл Львова
16:20 Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів
16:19 Населенню не будуть підвищувати ціну електроенергії до кінця року — в.о міністра Буславець
15:08 НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ДЕРЕВИНИ
15:07 До уваги господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави
15:06 За останню добу на COVID-19 протестували 173 особи: в усіх результат негативний

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования