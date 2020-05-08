На понад 24 відсотки більше сплатили до державного бюджету платники податку на прибуток підприємств на Львівщині за чотири місяці 2020 року Суспільство | 08-05-2020, 14:05 0 81









У січні-квітні 2020 року до Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 1076,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 208,9 млн. грн., або на 24,1 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2019 року (867,2 млн. грн.) та на 527,5 млн. грн., або на 96,2 відс. більше проти того ж періоду 2018 року (548,6 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



В квітні 2020 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 40,1 млн. грн. податку на прибуток, що на 47,0 млн. грн., або на 54,0 відс. менше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (87,1 млн. грн.) і на 5,3 млн. грн., або на 15,2 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (34,8 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,Львівбудмакс-інвест”, ТзОВ ,,Бориславська сонячна станція”, ТзОВ ВТП ,,Бодекс”, ТОВ ,,НР Солар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.