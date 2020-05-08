До уваги господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави Суспільство | 08-05-2020, 15:07 0 78





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 року № 328 затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 50 відсотків.



Особливості виплати дивідендів підприємствами, у яких є корпоративні права держави, визначено частиною п’ятою ст. 11 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185 -V ,,Про управління об’єктами державної власності” (із змінами і доповненнями, далі ‒ Закон № 185).



Відповідно до абз. 4-7 част. 5 ст. 11 Закону № 185 господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов’язані до 1 травня року, що настає за звітним, прийняти рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів та у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, сплатити до Державного бюджету України дивіденди, нараховані пропорційно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.



Водночас абз. 8 част. 5 ст. 11 Закону № 185-V передбачено, що господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.