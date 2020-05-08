НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ДЕРЕВИНИ Суспільство | 08-05-2020, 15:08 0 94



Спробі незаконного переміщення через кордон чималої партії лісоматеріалів запобігли на Закарпатті завдяки інформації наданій оперативними співробітниками Мукачівського прикордонного загону.

23 квітня та 4 травня 2020 року в пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією, прикордонники ініціювали поглиблений огляд чотирьох вантажних транспортних засобів. Вказаними вантажівками з України до Сербії перевозили вантаж хвойних оциліндрованих стовпів. Відповідно до інформації наданої офіцерами оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, даний вантаж переміщувався з ймовірними порушеннями у товаросупровідних документах. У ході проведення спільного з співробітниками СБУ в Закарпатській області поглибленого огляду вантажівок невідповідність вантажу товаросупровідним документам було підтверджено. Також було встановлено, що вивезення деревини, яка знаходилась у вантажівках заборонено.

Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за ст.201-1 КК України. Транспортні засоби з вантажем лісоматеріалів вилучено, тривають слідчі дії.

Перевірочні заходи проводились спільно з СБУ та Держмитслужбою.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



