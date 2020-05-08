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Населенню не будуть підвищувати ціну електроенергії до кінця року — в.о міністра Буславець

Суспільство | 08-05-2020, 16:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
Тариф на електричну енергію для населення залишиться незмінним до кінця 2020 року.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу.

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним. І не потрібно турбувати суспільство. Є різні заяви, але ми маємо сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", — сказала вона.

Що стосується промисловості, то зміна тарифу НЕК "Укренерго" для промислових споживачів, на думку Буславець, має бути "останнім заходом" вирішення існуючих проблем.

"Якби можна було так просто через тариф НЕК "Укренерго" врегулювати фінансовий небаланс, якби це було просте рішення, то його б уже прийняли. Тому мова йде саме про комплекс рішень з метою недопущення підвищення тарифу і ціни на електричну енергію", — сказала вона.

Буславець наголосила, що криза в сфері енергетики сьогодні є безпрецедентною за всю історію України. Спричинено це "безвідповідальною державною політикою, яка має ознаки свідомого доведення державних підприємств енергетичної галузі до банкрутства".

Нагадаємо:

23 квітня в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про кризу неплатежів на ринку електроенергії та "колосальні" борги учасників ринку, зокрема, НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець". Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості".
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