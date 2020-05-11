Київводоканал: на Деснянській водопровідній станції сталася аварія Суспільство | 11-05-2020, 01:31 0 97 Внаслідок аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Києва.



Джерело: Київводоканал. "Українська правда"



Деталі: На Деснянській водопровідній станції в результаті збою на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація.



Внаслідок аварії знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів.



Дослівно: "Попереджаємо, що можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах. Наразі холодна вода подається в будинки киян інших районів Києва. Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень".



Деталі: В коментарі "Українській правді" Київводоканал уточнив, що на станції, внаслідок аварії, вимкнулись насоси. Орієнтовний час відновлення роботи системи "на ранок 11 травня".