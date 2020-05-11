Коронавірус: одна людина заразила 533 колег на рибному заводі в Гані Суспільство | 11-05-2020, 09:35 0 65 Працівник рибопереробного заводу в приморському місті Тема ( Гана ) заразив 533 працівників.





Джерело: президент Гани Нана Акуфо-Аддо, передає Reuters



Пряма мова президента Гани: "Всі 533 робочих були заражені однією людиною".



Президент Гани додав, що "наша стратегія агресивного відстеження ( людей, які спілкувалися з хворим - ред ), масового тестування - наш найнадійніший спосіб викорінити вірус".