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Коронавірус: одна людина заразила 533 колег на рибному заводі в Гані
|Суспільство | 11-05-2020, 09:35
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|Працівник рибопереробного заводу в приморському місті Тема ( Гана ) заразив 533 працівників.
Джерело: президент Гани Нана Акуфо-Аддо, передає Reuters
Пряма мова президента Гани: "Всі 533 робочих були заражені однією людиною".
Президент Гани додав, що "наша стратегія агресивного відстеження ( людей, які спілкувалися з хворим - ред ), масового тестування - наш найнадійніший спосіб викорінити вірус".
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