У світі діагностували 79 тисяч нових випадків COVID-19 Суспільство | 11-05-2020, 09:42 0 74 За минулу добу у світі діагностували 79 875 випадків захворювання на коронавірус.



Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу



Деталі: Зокрема, у США 1 367 638 ( + 20 329 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 264 663 ( +1880 ), Італії 219070 ( +802 ).



9 травня в світі діагностували 88 997 випадків захворювання коронавірусів.



Зокрема, у США 1 347 309 ( + 25 524 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 262 783 ( +2666 ), Італії 218 268 ( +1083 ).



8 травня у світі діагностували 93 800 заражень COVID-19.



Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.



Нагадаємо:



Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.

