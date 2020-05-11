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У світі діагностували 79 тисяч нових випадків COVID-19

Суспільство | 11-05-2020, 09:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
За минулу добу у світі діагностували 79 875 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Зокрема, у США 1 367 638 ( + 20 329 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 264 663 ( +1880 ), Італії 219070 ( +802 ).

9 травня в світі діагностували 88 997 випадків захворювання коронавірусів.

Зокрема, у США 1 347 309 ( + 25 524 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 262 783 ( +2666 ), Італії 218 268 ( +1083 ).

8 травня у світі діагностували 93 800 заражень COVID-19.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

Нагадаємо:

Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
У світі з 4 085 276 випадків захворювання коронавірусом 1 427 017 осіб одужало та 279 502 померло.
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