Холодна вода вже є в будинках усіх киян – Київводоканал Суспільство | 11-05-2020, 09:46 0 74 Роботу Деснянської водопровідної станції відновлено, із ночі понеділка холодна вода подається у будинки всіх киян.



Джерело: Київводоканал у Facebook



Деталі: Повідомлення про завершення робіт з'явилося на сторінці організації близько 2 години ночі.



Дослівно: "На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади Київводоканалу успішно завершили роботи по відновленню роботи станції. Наразі холодна вода подається в будинки усіх киян".



Що передувало: У неділю ввечері Київводоканал повідомив, що внаслідок аварії на Деснянській водопровідній станції знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів і можливе тимчасове призупинення холодного водопостачання у цих районах.



У коментарях до посту користувачі повідомляли про відсутність холодної води в різних районах Києва.