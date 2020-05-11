Лише одна область повністю виплатила надбавки медикам за березень – Степанов Суспільство | 11-05-2020, 11:59 0 46 300% окладу медпрацівникам, які лікували хворих на COVID-19, за березень у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.



Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок у Полтаві



Дослівно: "Ми отримали дані станом на 8 травня щодо сплати надбавок за березень. Вони невтішні, я буду доповідати прем'єрміністру і президенту, особливо по окремих областях.



Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі – це Полтавська. В середньому вони сплатили кожному медичному працівнику, який працював з COVID-19, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які вони повинні були сплатити.



По решті будемо розбиратися, і я впевнений, що ми доведемо це до кінця, і всі медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками".



Деталі: Міністр також зазначив, що в Полтаві має намір поспілкуватися з медичними працівниками, які брали участь у пілотному проєкті з впровадження медреформи.



За його словами, пілотний проєкт на Полтавщині "повністю відрізняється від того експерименту, який запровадили по всій країні, починаючи з 1 квітня".



Передісторія:



9 травня Степанов повідомив, що три області не відзвітували в поставлений термін до кінця дня 8 травня про ситуацію з виплатами надбавок в розмірі 300% окладу за березень медпрацівникам, які боряться з коронавірусом.

6 травня президент Володимир Зеленський закликав голів обласних держадміністрацій розрахуватися із лікарями, які протидіють коронавірусу, інакше очільники ОДА можуть залишитися без посади.