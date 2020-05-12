|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
БРАКОНЬЄР ЧИ КОНТРАБАНДИСТ
|Суспільство | 11-05-2020, 16:30
| 0 112
|
У Новоселицькому районі Чернівецької області на березі річки Прут, посередині якої проходить українсько-румунський кордон, прикордонники затримали буковинця без документів.
Випадок мав місце сьогодні вранці, 11 травня, на ділянці відповідальності відділу «Мамалига». Чоловіка за лінією інженерних споруд виявили та затримали прикордонники відділення «Тарасівці» спільно з офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому загону. Також прикордонник на місці затримання буковинця знайшли гумовий човен типу «Лисичанка» та рибальську сітку. Слід сказати, що у тенетах знаходився улов, а саме дві рибини — Жерех по півтора кілограма кожна.
Чи займався мешканець прикордоння браконьєрством, а чи може здійснював спостереження за прикордонними нарядами вирішуватиме суд.
Наразі чоловіка доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин правопорушення. За грубе порушення правил рибальства та порушення прикордонного режиму мешканця населеного пункту Тарасівці притягнуто до адміністративної відповідальності.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Понад 460,3 мільйона гривень рентної плати сплатили до бюджетів платники податків на Львівщині за чотири місяці 2020 року...
|12-05-2020, 13:22
| >>>
|Переобладнали транспортний засіб? Поверніть частину витрачених коштів...
|12-05-2020, 12:44
| >>>
|На Львівщині у січні-квітні 2020 року платники податків сплатили близько 1,8 мільярда гривень податку на додану вартість...
|12-05-2020, 10:59
| >>>
|Київ знімає частину карантинних обмежень, але маски і не більше двох – у силі...
|12-05-2020, 09:35
| >>>
|Окупанти на Донбасі вели вогонь біля Павлополя та Авдіївки – ООС...
|12-05-2020, 09:27
| >>>
|У Гонконзі знову протестували: затримані більше 200 осіб...
|12-05-2020, 09:15
| >>>
|БРАКОНЬЄР ЧИ КОНТРАБАНДИСТ...
|11-05-2020, 16:30
| >>>
|