БРАКОНЬЄР ЧИ КОНТРАБАНДИСТ Суспільство | 11-05-2020, 16:30 0 112





У Новоселицькому районі Чернівецької області на березі річки Прут, посередині якої проходить українсько-румунський кордон, прикордонники затримали буковинця без документів.

Випадок мав місце сьогодні вранці, 11 травня, на ділянці відповідальності відділу «Мамалига». Чоловіка за лінією інженерних споруд виявили та затримали прикордонники відділення «Тарасівці» спільно з офіцерами відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому загону. Також прикордонник на місці затримання буковинця знайшли гумовий човен типу «Лисичанка» та рибальську сітку. Слід сказати, що у тенетах знаходився улов, а саме дві рибини — Жерех по півтора кілограма кожна.

Чи займався мешканець прикордоння браконьєрством, а чи може здійснював спостереження за прикордонними нарядами вирішуватиме суд.

Наразі чоловіка доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування всіх обставин правопорушення. За грубе порушення правил рибальства та порушення прикордонного режиму мешканця населеного пункту Тарасівці притягнуто до адміністративної відповідальності.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону



