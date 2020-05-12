На Львівщині у січні-квітні 2020 року платники податків сплатили близько 1,8 мільярда гривень податку на додану вартість Суспільство | 12-05-2020, 10:59 0 59





У січні-квітні 2020 року платниками податків Львівщини сплачено до Державного бюджету України 1 772,3 млн. грн. податку на додану вартість, що складає 96,4 відс. від запланованих надходжень. Це на 250,2 млн. грн., або на 16,4 відс. більше, ніж у січні-квітні 2019 року (1 522,1 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У квітні 2020 року до державного бюджету від платників ПДВ надійшло 404,4 млн. грн., або 88,8 відс. від запланованого. Такі надходження перевищують минулорічні за той самий період на 6,1 млн. грн., або на 1,5 відс. більше (у квітні 2019 року ‒ 398,3 млн. грн.) та на 22,4 млн. грн., або на 5,8 відс. більше, ніж у березні 2020 року (382,0 млн. гривень).