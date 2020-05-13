Понад 460,3 мільйона гривень рентної плати сплатили до бюджетів платники податків на Львівщині за чотири місяці 2020 року Суспільство | 12-05-2020, 13:22 0 114











В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-квітня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 460,3 млн. грн. рентної плати, що на 197,4 млн. грн., або на 42,9 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (657,7 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України за чотири місяці 2020 року надійшло 413,9 млн. грн. рентної плати, що на 190,3 млн. грн., або на 46,0 відс. менше минулорічних надходжень за той самий період 2019 року (у січні-квітні 2019 року – 604,2 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 96,4 відс., складає рентна плата за користування надрами. Протягом січня-квітня 2020 року її надійшло до державного бюджету 398,8 млн. грн., що на 192,5 млн. грн., або на 48,3 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у січні-квітні 2019 року – 591,3 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом січня-квітня 2020 року надійшло 46,4 млн. грн. рентної плати, що на 7,1 млн. грн., або на

17,8 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у січні-квітні 2019 року – 53,5 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-квітні 2020 року складає 66,6 відс. (30,9 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 28,0 відс. (13,0 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 5,4 відс. (2,5 млн. гривень).



У квітні 2020 року до державного та місцевих бюджетів платники податків Львівщини сплатили 100,0 млн. грн. рентної плати, що на 85,4 млн. грн., або на 85,4 відс. менше, ніж у квітні минулого року (185,4 млн. гривень).