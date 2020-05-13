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Перед вторинною реєстрацією РРО слід перевірити дані щодо скасування його реєстрації попереднім власником
|Суспільство | 12-05-2020, 16:51
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«Перед придбанням реєстратора розрахункових операцій, який вже був введений в експлуатацію, слід перевірити на сервісах відкритих даних інформацію щодо такого РРО, а саме: скасування його реєстрації в органах ДПС попереднім власником», – про це повідомила начальник управління контролю за розрахунковими операціями Наталія Алексеєнко.
За словами начальника управління, для інформування суб’єктів господарювання Державна податкова служба щодекади оприлюднює на своєму вебсайті таку інформацію:
- дані щодо фіскальних номерів РРО із зазначенням найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові), дати реєстрації РРО, а також номера останньої книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на такий РРО, та дати її реєстрації;
- дані щодо фіскальних номерів РРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб’єкта господарювання або з ініціативи контролюючого органу, із зазначенням найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові), дати, причини та підстави для скасування реєстрації РРО.
Інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.
Наталія Миколаївна також звернула увагу, що на офіційному вебпорталі ДПС зроблено гіперпосилання на закладки: «Інформація про РРО» (https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro) та «Інформація про книги ОРО» сервісу «Інформація щодо РРО та книг ОРО» (http://cabinet.tax.gov.ua/registers/koro), де можна отримати додаткову інформацію щодо РРО.
Окрім того, у платників є можливість переглянути реєстри екземплярів РРО та реєстри ЦСО у відкритій частині Електронного кабінету у розділі «Реєстри».
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