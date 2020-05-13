   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 13/05/2020 Завтра буде призупинено водопостачання до частини Сихівського району та до кількох будинків на вул. Шафарика...>> «Великогабаритні та будівельні відходи мають утилізовуватись окремо», — С. Бабак...>> У Львові триває реєстрація на хакатон Hack the New World...>> У Львові триває реєстрація на хакатон Hack the New World...>> Для візових центрів у Львові підготують окремий протокол роботи в умовах послаблення карантину...>> Для візових центрів у Львові підготують окремий протокол роботи в умовах послаблення карантину...>> Наталія Тімко наголосила на ризиках, які можуть виникнути через відкриття магазинів...>> Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?...>> Перед вторинною реєстрацією РРО слід перевірити дані щодо скасування його реєстрації попереднім власником...>> На вул. Пилипа Орлика проведуть капітальний ремонт...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вчинений грабіж двом жителям Червонограда загрожує до 6 років ув’язнення...
07-05-2020, 19:19  >>> 
Прокурори довели вину уродженця Росії, який напідпитку до смерті побив львів’янина...
06-05-2020, 14:18  >>> 
На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, яких підозрюють у підриві автівки львівського бізнесмена...
27-04-2020, 14:29  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Епідемія у Франції: кількість померлих за добу зросла до більше 200...
12-05-2020, 09:34  >>> 
В Ухані на коронавірус протестують всіх жителів – ЗМІ...
12-05-2020, 09:24  >>> 
Більше 1,5 млн людей вилікувались від коронавірусу...
12-05-2020, 09:24  >>> 

Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?

Суспільство | 12-05-2020, 16:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    


Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що поворотна фінансова допомога це – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).
Доходом юридичної особи платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ).
До складу доходу платників єдиного податку третьої групи, не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).
Платник єдиного податку третьої групи, який отримує поворотну фінансову допомогу, не враховує її суму у складі доходу за умови, що повертає таку допомогу протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Сума поворотної фінансової допомоги, неповерненої платником єдиного податку протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, включається до складу доходу такого платника наступного дня після закінчення 12 календарних місяців з дня отримання такої допомоги.
   Новини по темі: Суспільство
Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?...
12-05-2020, 16:53  >>> 
Перед вторинною реєстрацією РРО слід перевірити дані щодо скасування його реєстрації попереднім власником...
12-05-2020, 16:51  >>> 
Понад 460,3 мільйона гривень рентної плати сплатили до бюджетів платники податків на Львівщині за чотири місяці 2020 року...
12-05-2020, 13:22  >>> 
Переобладнали транспортний засіб? Поверніть частину витрачених коштів...
12-05-2020, 12:44  >>> 
На Львівщині у січні-квітні 2020 року платники податків сплатили близько 1,8 мільярда гривень податку на додану вартість...
12-05-2020, 10:59  >>> 
Київ знімає частину карантинних обмежень, але маски і не більше двох – у силі...
12-05-2020, 09:35  >>> 
Окупанти на Донбасі вели вогонь біля Павлополя та Авдіївки – ООС...
12-05-2020, 09:27  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: послаблення карантину, мільйони Тимошенко...
12-05-2020, 09:30  >>> 
Головні новини неділі і ночі: пірати викрали українця, Німеччина повідомляє про прискорення COVID-19...
11-05-2020, 09:44  >>> 
Головні новини четверга і ночі: масове тестування, призначення Саакашвілі...
08-05-2020, 08:59  >>> 
   ПолітикаПолітика
"Слуга народу" досі не має єдиної стратегії на місцеві вибори...
12-05-2020, 09:28  >>> 
Одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах є Ілля Павлюк – джерела...
12-05-2020, 09:25  >>> 
У Білорусі затримали більше 100 опозиційних блогерів та журналістів – правозахисники...
12-05-2020, 09:17  >>> 
   Діловий світДіловий світ
У Мін’юсті обіцяють не стягувати $250 млн з “Приватбанку” на користь Суркісів...
08-05-2020, 08:45  >>> 
Міжнародні резерви України у квітні зросли на 3,1% – НБУ...
07-05-2020, 12:01  >>> 
Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО...
07-05-2020, 02:16  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?...
12-05-2020, 16:53  >>> 
Перед вторинною реєстрацією РРО слід перевірити дані щодо скасування його реєстрації попереднім власником...
12-05-2020, 16:51  >>> 
Понад 460,3 мільйона гривень рентної плати сплатили до бюджетів платники податків на Львівщині за чотири місяці 2020 року...
12-05-2020, 13:22  >>> 
   ВладаВлада
Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19...
08-05-2020, 08:56  >>> 
Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"...
05-05-2020, 09:34  >>> 
Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"...
28-04-2020, 04:45  >>> 
   КультураКультура
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг...
06-05-2020, 09:01  >>> 
Статті про режим Путіна та вбивство в Україні отримали Пулітцерівську премію...
05-05-2020, 09:43  >>> 
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко...
24-04-2020, 09:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:54 Завтра буде призупинено водопостачання до частини Сихівського району та до кількох будинків на вул. Шафарика
19:52 «Великогабаритні та будівельні відходи мають утилізовуватись окремо», — С. Бабак
19:49 У Львові триває реєстрація на хакатон Hack the New World
19:49 У Львові триває реєстрація на хакатон Hack the New World
19:43 Для візових центрів у Львові підготують окремий протокол роботи в умовах послаблення карантину
19:43 Для візових центрів у Львові підготують окремий протокол роботи в умовах послаблення карантину
19:41 Наталія Тімко наголосила на ризиках, які можуть виникнути через відкриття магазинів
16:53 Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?
16:51 Перед вторинною реєстрацією РРО слід перевірити дані щодо скасування його реєстрації попереднім власником
16:49 На вул. Пилипа Орлика проведуть капітальний ремонт

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования