Із Туреччини евакуюють більше сотні українців Суспільство | 13-05-2020, 09:13 0 105 Спецрейсом із Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.



Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook



Деталі: Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.



Нагадаємо:



Близько ста українців прибуло в Україну евакуаційним рейсом з німецького Дортмунда 5 травня.

6 травня в Україну трьома евакуаційними рейсами прибули понад 470 громадян.

8 травня аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 авіарейсів з пасажирами з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона.

