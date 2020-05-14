|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Із Туреччини евакуюють більше сотні українців
|Суспільство | 13-05-2020, 09:13
| 0 105
|
|Спецрейсом із Стамбула до Києва вилетіли 109 українських громадян та 18 іноземців, яка мають право проживання в Україні.
Джерело: Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook
Деталі: Додому евакуюють, зокрема, студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування у Туреччині.
Нагадаємо:
Близько ста українців прибуло в Україну евакуаційним рейсом з німецького Дортмунда 5 травня.
6 травня в Україну трьома евакуаційними рейсами прибули понад 470 громадян.
8 травня аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 авіарейсів з пасажирами з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?...
|13-05-2020, 16:58
| >>>
|Порушення щодо ЄСВ, за які не будуть тимчасово штрафувати...
|13-05-2020, 16:57
| >>>
|З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету майже 6 млрд гривень...
|13-05-2020, 16:56
| >>>
|Більше 562 мільйони гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за чотири місяці 2020 року...
|13-05-2020, 16:56
| >>>
|Великі платники Заходу сплатили 2,3 мільярдів гривень ЄСВ та 530 мільйонів гривень ПДФО...
|13-05-2020, 16:55
| >>>
|Великі платники Заходу сплатили 2,3 мільярдів гривень ЄСВ та 530 мільйонів гривень ПДФО...
|13-05-2020, 16:53
| >>>
|Комунальні служби міста продовжують миття вуличної інфраструктури, під’їздів будинків, облаштування газонів...
|13-05-2020, 14:44
| >>>
|