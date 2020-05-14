Російські найманці поранили одного військового – ООС Суспільство | 13-05-2020, 09:29 0 112 12 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".



Деталі: Бойовики вели вогонь біля Павлополя, Старогнатівки та по околицях Опитного.



Окрім того обстріли були поблизу Кримського і Луганського.



За даними розвідки, українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.



Від початку поточної доби найманці знову відкривали вогонь. Під ворожими обстрілами перебували захисники Гнутового.



"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.