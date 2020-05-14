|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В ООН запасають їжу через прогнози щодо голоду внаслідок пандемії
|Суспільство | 13-05-2020, 10:09
| 0 143
|
|Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН, через пандемію коронавірусу тільки цьогоріч близько чверті мільярда людей на планеті можуть постраждати від голоду, пов'язаного з пандемією коронавірусу.
Джерело: Twitter організації, "Укрінформ"
Деталі: Згідно з останніми розрахунками, 250 мільйонів жителів планети вже у 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом через наслідки COVID-19.
Всесвітня продовольча програма ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах, заявила організація.
Раніше директор Програми Девід Бізлі заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".
За його словами, більш як 30 країн можуть випробувати масовий голод, а у 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей перебувають на межі голоду.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Юридична особа - платник єдиного податку третьої групи отримав поворотну фінансову допомогу. Чи включати її до складу доходу?...
|13-05-2020, 16:58
| >>>
|Порушення щодо ЄСВ, за які не будуть тимчасово штрафувати...
|13-05-2020, 16:57
| >>>
|З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету майже 6 млрд гривень...
|13-05-2020, 16:56
| >>>
|Більше 562 мільйони гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за чотири місяці 2020 року...
|13-05-2020, 16:56
| >>>
|Великі платники Заходу сплатили 2,3 мільярдів гривень ЄСВ та 530 мільйонів гривень ПДФО...
|13-05-2020, 16:55
| >>>
|Великі платники Заходу сплатили 2,3 мільярдів гривень ЄСВ та 530 мільйонів гривень ПДФО...
|13-05-2020, 16:53
| >>>
|Комунальні служби міста продовжують миття вуличної інфраструктури, під’їздів будинків, облаштування газонів...
|13-05-2020, 14:44
| >>>
|