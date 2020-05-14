Для переходу на спрощену систему оподаткування заяву можна подати дистанційно Суспільство | 13-05-2020, 10:46 0 93

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у разі обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності заяву про її застосування можна подати через Електронний кабінет.



Як це зробити?



За допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету фізична особа – підприємець має змогу направити до органу ДПС разом із супровідним листом заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, за встановленою формою у форматі pdf (обмеження 2 МБ).



Датою подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування разом із супровідним листом є дата реєстрації супровідного листа в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після надсилання такого листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації. Інформацію щодо отримання та реєстрації листа в органі ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».



Зберегти на eDisk

