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За чотири місяці 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків на Львівщині надійшло понад 33 мільйони гривень екологічного податку
|Суспільство | 13-05-2020, 14:37
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Протягом квітня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 1,0 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 0,6 млн. грн.), що на 0,3 млн. грн., або на 23,1 відс. менше порівнюючи з тим самим періодом минулого року (у квітні 2019 року – 1,3 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини у квітні 2020 року від платників податків надійшло 0,5 млн. грн. екологічного податку, що на 0,2 млн. грн., або на 28,6 відс. менше проти того ж періоду 2019 року (у квітні 2019 року – 0,7 млн. гривень).
Протягом січня-квітня 2020 року надійшло від платників податків Львівщини до загального фонду Державного бюджету України 19,8 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 9,0 млн. грн.), що на 1,6 млн. грн., або на 8,8 відс. більше проти минулорічних надходжень за той самий період 2019 року (у січні-квітні 2019 року – 18,2 млн. гривень).
До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини за чотири місяці 2020 року сплачено 13,3 млн. грн. екологічного податку, що на 7,3 млн. грн., або на 35,4 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-квітні 2019 року – 20,6 млн. гривень).
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