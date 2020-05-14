Комунальні служби міста продовжують миття вуличної інфраструктури, під’їздів будинків, облаштування газонів Суспільство | 13-05-2020, 14:44 0 118 Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у Львові продовжують проводити дезінфекцію і миття вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту, під’їздів житлових будинків. Також комунальні служби косять газони, облаштовують квітники, фарбують дитячі майданчики.



«Продовжуємо проводити прибирання міста за допомогою порохотягів. Також комунальні служби продовжують миття сходових кліток у будинках. Продовжуємо дезінфекцію всіх зупинок, проводимо миття хідників і вулиць.



Також зараз комунальні служби облаштовують газони — косять траву, садять квіти, фарбують дитячі майданчики", — повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.





