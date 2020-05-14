Великі платники Заходу сплатили 2,3 мільярдів гривень ЄСВ та 530 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 13-05-2020, 16:53 0 55



У Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за чотири місяці 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 2,3 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 245 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 504 мільйони гривень.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За чотири місяці 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 530 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 398 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 132 мільйони гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС сплачено на 97 мільйонів гривень ПДФО більше.



