Більше 562 мільйони гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за чотири місяці 2020 року Суспільство | 13-05-2020, 16:56 0 87





За чотири місяці 2020 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету більше 562 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 167 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 398 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 89 млн гривень податку на прибуток підприємств, 19,5 млн гривень земельного податку, 37 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 10 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 5 млн гривень.



