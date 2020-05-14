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З початку року великий бізнес Заходу перерахував до загального фонду Державного бюджету майже 6 млрд гривень
|Суспільство | 13-05-2020, 16:56
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За чотири місяці 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 5,9 млрд гривень, що на 74 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 3,8 млрд гривень.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 2,3 млрд гривень; податку на прибуток – 830 млн гривень та акцизного податку – 2,4 млрд гривень.
Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували більше 562 млн гривень.
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