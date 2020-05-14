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Порушення щодо ЄСВ, за які не будуть тимчасово штрафувати
|Суспільство | 13-05-2020, 16:57
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що Єдиний соціальний внесок – це обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Від своєчасних надходжень єдиного соціального внеску залежить наповнення фондів соціального страхування, а це означає, що громадяни можуть розраховувати на державні соціальні гарантії.
Зазначимо, що на сьогодні діють законодавчі зміни, які направлені на мінімізацію наслідків для бізнесу та населення у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19.
А саме, в частині адміністрування ЄСВ, Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» продовжено до 31 травня 2020 року (попередньо, відповідно до Закону України від 17.03.2020 №533, передбачалося – до 30 квітня 2020 року) строки тимчасового незастосування штрафних санкцій, визначених частиною одинадцятою статті 25 Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), за такі порушення:
-несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок);
-неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
-несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом №2464, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464 щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року не застосовуються.
Тобто, сплачувати ЄСВ та подавати звітність потрібно, але за вищезазначені порушення лише тимчасово не будуть застосовуватись штрафні санкції, а саме до 31 травня 2020 року.
А також Законом №2464 подовжено до 31 травня 2020 року терміни ненарахування платникам єдиного внеску пені, при цьому нарахована пеня за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року підлягає списанню.
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