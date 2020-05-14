Майже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 14/05/2020 На Львівщині — ще одна смерть від Covid-19...>> За поданими у Києві деклараціями зафіксовано 1255 мільйонерів...>> Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?...>> Понад 295 мільйонів гривень плати за землю...>> Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на понад півмільйона гривень...>> НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ЗДІЙСНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ НАЇЗДУ АВТОМОБІЛЕМ НА ПРИКОРДОННИЙ НАРЯД...>> За останню добу на COVID-19 протестували ще 61 особу: в 1 виявили підозру...>> «Ми звернулись до уряду, щоб отримати роз’яснення по роботі громадського транспорту», — А. Садовий...>> «Сьогодні будемо скликати комісію з питань ТЕБ і НС та послаблювати карантин у Львові», — мер міста...>> «Міська комісія з безпеки дорожнього руху має врегулювати ситуацію із заторами на вул. Липинського», — мер Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіка, який вчинив розбійний напад, судять у Львові...
13-05-2020, 14:38  >>> 
За вчинений грабіж двом жителям Червонограда загрожує до 6 років ув’язнення...
07-05-2020, 19:19  >>> 
Прокурори довели вину уродженця Росії, який напідпитку до смерті побив львів’янина...
06-05-2020, 14:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
МОЗ розробив критерії для 4 етапів виходу з карантину – області можуть іти не в ногу...
14-05-2020, 10:27  >>> 
Епідемія у Німеччині: кількість нових заражень знову зросла...
14-05-2020, 10:21  >>> 
Число хворих на COVID-19 у світі зросло на 88 тисяч...
14-05-2020, 10:13  >>> 
Большой выбор вакансий от работодателей для работы в Ганновере с хорошей оплатой труда.

Майже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва

Суспільство | 14-05-2020, 10:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 53 53    
46 немовлят, народжених від сурогатних мам, знаходяться у київському готелі "Венеція", оскільки через закриття кордонів їх не можуть забрати батьки.

Джерело: відео клініки репродуктивної медицини BioTex, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Відео, яке опублікувала клініка, призначене для сурогатних батьків із різних країн: США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших.

На ньому персонал повідомляє, що з дітьми все добре, хоча чутно дитячий плач. Зазначається, що немовлята перебувають під наглядом педіатрів.

Водночас, як видно із відео, усі 46 дітей перебувають в одній кімнаті. Повідомляється також, що знаходяться вони у готелі Києва під назвою "Венеція".


Відзначимо, що відео розмістили лише на міжнародній версії сайту клініки, водночас на українській та російській версіях воно відсутнє.

Денісова вже заявила, що вказана інформація є підтвердженням того, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства цією клінікою є системною. Вона назвала сурогатне материнство проблемою, яка потребує негайного реагування.

Омбудсман застерігає, що через надання таких послуг іноземцям можуть порушуватись права дітей. Окрім того, Україна у таких ситуаціях не здатна захистити своїх громадян. Денісова також закликала внести зміни до законодавства, щоб послугами сурогатного материнства користувались лише українці.
   Новини по темі: Суспільство
За поданими у Києві деклараціями зафіксовано 1255 мільйонерів...
14-05-2020, 13:45  >>> 
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?...
14-05-2020, 13:42  >>> 
Понад 295 мільйонів гривень плати за землю...
14-05-2020, 13:41  >>> 
Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на понад півмільйона гривень...
14-05-2020, 12:19  >>> 
НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ЗДІЙСНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ НАЇЗДУ АВТОМОБІЛЕМ НА ПРИКОРДОННИЙ НАРЯД...
14-05-2020, 12:18  >>> 
Нагадуємо про способи та терміни подання Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску...
14-05-2020, 10:38  >>> 
Коронавірус: В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу...
14-05-2020, 10:25  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: "антиколомойський" закон, Кличко та метро...
14-05-2020, 10:15  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, Пєсков із коронавірусом...
13-05-2020, 09:31  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: послаблення карантину, мільйони Тимошенко...
12-05-2020, 09:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Європарламент проголосував за спрощення візового режиму з Білоруссю...
14-05-2020, 10:24  >>> 
Депутати Держдуми РФ носять значки від коронавірусу...
14-05-2020, 10:23  >>> 
КС Словаччини частково призупинив закон про відстеження контактів хворих...
14-05-2020, 10:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Європейська комісія запропонувала нові правила для авіаподорожей...
14-05-2020, 10:12  >>> 
День на міжбанку: "Нафтогаз" влаштував розпродаж валюти, НБУ тричі виходив на ринок...
13-05-2020, 10:41  >>> 
Канада співпрацюватиме із Китаєм для розробки вакцини від коронавірусу...
13-05-2020, 09:19  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?...
14-05-2020, 13:42  >>> 
Понад 295 мільйонів гривень плати за землю...
14-05-2020, 13:41  >>> 
Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на понад півмільйона гривень...
14-05-2020, 12:19  >>> 
   ВладаВлада
Трампа щодня перевірятимуть на COVID-19...
08-05-2020, 08:56  >>> 
Трамп про коронавірус: "Я думаю, що вони зробили жахливу помилку"...
05-05-2020, 09:34  >>> 
Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"...
28-04-2020, 04:45  >>> 
   КультураКультура
Harry Potter At Home. Деніел Редкліфф та інші читають вголос книгу Джоан Роулінг...
06-05-2020, 09:01  >>> 
Статті про режим Путіна та вбивство в Україні отримали Пулітцерівську премію...
05-05-2020, 09:43  >>> 
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко...
24-04-2020, 09:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:46 На Львівщині — ще одна смерть від Covid-19
13:45 За поданими у Києві деклараціями зафіксовано 1255 мільйонерів
13:42 Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
13:41 Понад 295 мільйонів гривень плати за землю
12:19 Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на понад півмільйона гривень
12:18 НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ЗДІЙСНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ НАЇЗДУ АВТОМОБІЛЕМ НА ПРИКОРДОННИЙ НАРЯД
12:14 За останню добу на COVID-19 протестували ще 61 особу: в 1 виявили підозру
12:13 «Ми звернулись до уряду, щоб отримати роз’яснення по роботі громадського транспорту», — А. Садовий
12:12 «Сьогодні будемо скликати комісію з питань ТЕБ і НС та послаблювати карантин у Львові», — мер міста
12:11 «Міська комісія з безпеки дорожнього руху має врегулювати ситуацію із заторами на вул. Липинського», — мер Львова

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования