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Майже півсотні немовлят, народжених для іноземців, перебувають у готелі Києва
|Суспільство | 14-05-2020, 10:06
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|46 немовлят, народжених від сурогатних мам, знаходяться у київському готелі "Венеція", оскільки через закриття кордонів їх не можуть забрати батьки.
Джерело: відео клініки репродуктивної медицини BioTex, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook
Деталі: Відео, яке опублікувала клініка, призначене для сурогатних батьків із різних країн: США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших.
На ньому персонал повідомляє, що з дітьми все добре, хоча чутно дитячий плач. Зазначається, що немовлята перебувають під наглядом педіатрів.
Водночас, як видно із відео, усі 46 дітей перебувають в одній кімнаті. Повідомляється також, що знаходяться вони у готелі Києва під назвою "Венеція".
Відзначимо, що відео розмістили лише на міжнародній версії сайту клініки, водночас на українській та російській версіях воно відсутнє.
Денісова вже заявила, що вказана інформація є підтвердженням того, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства цією клінікою є системною. Вона назвала сурогатне материнство проблемою, яка потребує негайного реагування.
Омбудсман застерігає, що через надання таких послуг іноземцям можуть порушуватись права дітей. Окрім того, Україна у таких ситуаціях не здатна захистити своїх громадян. Денісова також закликала внести зміни до законодавства, щоб послугами сурогатного материнства користувались лише українці.
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