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Коронавірус: В Україні вперше кількість одужань більша за кількість хворих за добу
|Суспільство | 14-05-2020, 10:25
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|За минулу добу в Україні зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17 осіб померли, водночас 427 осіб одужали.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 14 травня
Пряма мова: "За минулу добу захворіло 422 особи, з них 42 дитини та 70 медпрацівників. Було госпіталізовано 136 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому сьогодні у нас рекордна кількість тих, хто одужав – 427 осіб. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість осіб, що одужала, перевищила кільсть осіб, що захворіли".
Загалом за весь час пандемії захворіли 16 847 осіб, з них 1172 дитини та 3278 медпрацівників.
Загалом одужало 4143 особи, померли 456 осіб (з них 24 медики).
Найбільше нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області (72), Харківській (41) та в Києві (52).
Наразі на амбулаторному лікуванні перебуває 11 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2684 медпрацівники.
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