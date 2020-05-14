НА ЗАКАРПАТТІ КОНТРАБАНДИСТИ ЗДІЙСНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ НАЇЗДУ АВТОМОБІЛЕМ НА ПРИКОРДОННИЙ НАРЯД Суспільство | 14-05-2020, 12:18 0 46



Погрози фізичною розправою, словесні образи, кидання камінням та небезпечні маневри авто, що нерідко загрожують життю та здоров’ю прикордонників – такою є реакція протиправних елементів на системну боротьбу Держприкордонслужби з контрабандою. На Закарпатті, щоб зупинити правопорушників, які намагалися автомобілем наїхати на прикордонників, охоронцям кордону довелося стріляти.

Так, учора завдяки спільним діям прикордонників Мукачівського загону та румунських колег, вдалося виявити шість пакунків з сигаретами та затримати чоловіка у гідрокостюмі біля р. Тиса, якою проходить українсько-румунський кордон. Затриманим на ділянці відповідальності відділу «Ділове» виявився 23-річний мешканець міста Рахів.

У ході подальших пошукових заходів група реагування охоронців кордону зупинила авто «Фольксваген Гольф» з іноземними реєстраційними номерами.



Зі слів затриманого 23-річного українця у гідрокостюмі, водій цього автомобіля мав забрати його після незаконного переправлення сигарет до Румунії.

На вимогу правоохоронців водій вказаного авто відмовлявся надавати прикордонникам документи для перевірки. У цей час до місця події на великій швидкості під’їхав інший чоловік на автомобілі «Фольксваген Пасат», також іноземної реєстрації. Водій «Гольфа» різко заскочив у «Пасат», що під’їхав. Здійснивши спробу наїзду на прикордонний наряд, чоловіки залишили «Фольксваген Гольф» на дорозі та на «Фольксваген Пасат» рушили в сторону села Великий Бичків.

З метою збереження життя та здоров’я прикордонники здійснили декілька попереджувальних пострілів вгору та по колесам авто втікачів.

Після цього військовослужбовці продовжили переслідування правопорушників службовим авто, але шлях прикордонникам перегородив автомобіль «Тойота Ленд Крузер». Наряд змушений був зупинитися. У свою чергу, водій позашляховика вибіг і почав наносити удари по службовому авто прикордонників, розбивши лобове скло та пошкодивши капот, розлючений водій «Тойоти» став погрожувати фізичною розправою правоохоронцям. Як з’ясувалось згодом, цей чоловік є батьком одного з молодиків, які причетні до тютюнової контрабанди. У такий спосіб він вирішив зупинити прикордонників, аби дати змогу своєму сину уникнути відповідальності. До місця події прикордонники викликали співробітників Нацполіції, а чоловіка затримали. Згодом правоохоронці затримали і його сина.

Щодо виявлення ознак злочинів, передбачених ст.194 «Умисне знищення або пошкодження майна», ст. 343 «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу» та ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» КК України направлено повідомлення до ГУ Нацполіції.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



