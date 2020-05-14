Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на понад півмільйона гривень Суспільство | 14-05-2020, 12:19 0 42



Сьогодні вночі в пункт пропуску «Краковець – Корчова» з Республіки Польщі прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України з пасажирами. Для перетину кордону водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що не везе товарів, які підлягають оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Однак працівники митниці оглянули авто і в багажному відділенні серед особистих речей виявили 118 пар окулярів та майже 200 одиниць одягу. Пасажири повідомили, що жодного стосунку до товару не мають. Натомість водій зізнався, що товар попросили перевезти через кордон, де його мали забрати інші люди.

Товари вартістю понад 500 тис. грн вилучено згідно з протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.



