Понад 295 мільйонів гривень плати за землю Суспільство | 14-05-2020, 13:41 0 7





сплатили до місцевих бюджетів платники податків Львівщини за чотири місяці 2020 року









У квітні 2020 року при запланованих надходженнях з плати за землю 3,00 млн. грн. до місцевих бюджетів на Львівщині суб’єкти господарювання сплатили 26,2 млн. грн. цього податку. Порівнюючи з квітнем 2019 року надходження плати за землю зменшилися на 60,0 млн. грн. (у квітні 2019 року – 86,2 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У січні-квітні 2020 року при індикативному показнику 254,4 млн. грн. платники податків Львівщини сплатили до місцевих скарбниць 295,3 млн. грн. плати за землю, що майже на 16,1 відс. більше від запланованого. Проти січня-квітня 2019 року надходження плати за землю зменшилися на 41,1 млн. грн., або на 12,2 відсотка (у січні-квітні 2019 року – 336,4 млн. гривень).