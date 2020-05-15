За поданими у Києві деклараціями зафіксовано 1255 мільйонерів Суспільство | 14-05-2020, 13:45 0 87

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що протягом січня-квітня поточного року громадянами подано 9192 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі майже 11 млрд грн.

Громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 268,5 млн грн та з військового збору більше 35,1 млн грн.

Доходи в понад 1 мільйон гривень задекларували 1255 громадян, якими визначено до сплати в бюджет близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 26,5 млн грн військового збору.

Нагадуємо, що термін подання річної декларації про майновий стан і доходи громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність подовжено до 1 липня 2020 року. Податкові зобов’язання, визначені платниками у деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.



