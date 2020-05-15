БІЛЬШ НІЖ ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ НАМАГАЛИСЬ ПЕРЕПРАВИТИ КОНТРАБАНДИСТИ ДО УГОРЩИНИ Суспільство | 15-05-2020, 10:09 0 81



Активні заходи, спрямовані на недопущення переміщення через кордон контрабандних товарів тривають на ділянці Мукачівського прикордонного загону.

Так, сьогодні вночі у ході реалізації оперативної інформації, що надійшла від співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки, прикордонники відділу «Лужанка» організували пошукові заходи, у результаті яких, за 100 метрів від кордону помітили групу осіб з пакунками. Зрозумівши, що їх викрито, контрабандисти покидали свої ноші та вдались до втечі.

Зловмисники планували перемістити до сусідньої Угорщини 9 пакунків у яких знаходилось 4390 пачок сигарет без акцизних марок України.

Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Про факт виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до ГУ ДФС у Закарпатській області.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



