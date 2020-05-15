Сумнівна благодійність Суспільство | 15-05-2020, 11:45 0 79



Під виглядом гуманітарної допомоги намагались ввезти новий одяг та взуття на понад 3,5 млн грн.



Так, у пункт пропуску «Рава- Руська - Гребенне» (Львівська обл.) у напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України з товаром «гуманітарна допомога». Як підставу для переміщення зазначеного товару водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими вживаний одяг та взуття переміщували з Великобританії на адресу благодійної організації в Харківській обл. Його вага понад п’ять тонн, а вартість 540 британських фунтів стерлінгів.

Однак ця благодійна операція викликала сумнів, відтак автомобіль скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там, у вантажному відділенні, окрім заявленого в товаросупровідних документах товару, було виявлено 961 кг нового одягу та 816 пар взуття в асортименті без ознак використання. Їх орієнтовна вартість понад 3,5 млн грн.

З метою повної та всебічної перевірки цієї операції працівники Галицької митниці скерували запит до компанії-відправника товару. У відповіді компанія надала ті ж документи, що і подано до митного контролю, та не повідомила про наявність серед переміщуваного товару нових речей.

Отже, керівник компанії-відправника вчинив переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості стосовно ваги, кількості та вартості товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено, його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

