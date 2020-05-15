НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК ПІЩАНО- ГРАВІЙНОЇ СУМІШ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 15-05-2020, 12:07 0 72

Черговий факт незаконного видобутку корисних копалин поблизу кордону виявили учора прикордонники Мукачівського загону під час патрулювання кордону на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків».

За 30 метрів до кордону, військовослужбовці зупинили вантажний автомобіль «Урал», кузов якого був наповнений гравійно - піщаною сумішшю. В кабіні окрім водія знаходилось ще двоє чоловіків, усі вони громадяни України, мешканці села Верхнє Водяне. Дозвільних документів на видобування корисних копалин у прикордонній смузі чоловіки не мали. У ході огляду місцевості прикордонники виявили на береговій відмілині річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, місце незаконного видобутку.

Про факт виявлення правопорушення та для подальшої перевірки законності видобутку природних ресурсів, прикордонники повідомили співробітників Рахівського відділу поліції в Закарпатській області.

На затриманих громадян складено протоколи про адмінправопорушення передбачене ст. 202 КУпАП.

Крім того, про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 240 ККУ «Порушення правил охорони або використання надр» направлено повідомлення до ГУ НП у Закарпатській області.

Варто зазначити, що надмірний та неконтрольований видобуток корисних копалин поблизу річок призводить до непередбачуваних наслідків під час повеней.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



