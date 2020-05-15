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Суб’єкти господарювання Львівщини за чотири місяці 2020 року до місцевих бюджетів сплатили на 25 відсотків більше податку на нерухоме майно

Суспільство | 15-05-2020, 12:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    





В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у квітні 2020 року при індикативному показнику з податку на нерухоме майно 22,8 млн. грн. до місцевих бюджетів Львівщини суб’єкти господарювання сплатили 33,7 млн. грн. цього податку. Це на 48 відсотків більше від запланованого. Проти квітня 2019 року надходження зменшились на 9,8 млн. грн., або на 22,5 відсотка (у квітні 2019 року – 43,5 млн. гривень).

Протягом січня-квітня 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно 73,8 млн. грн. до місцевих скарбниць від платників податків – юридичних осіб надійшло 92,3 млн. грн., що на 25,1 відс. більше, ніж заплановано. Порівнюючи з січнем-квітнем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно зменшилися на 1,4 млн. грн., або на 1,5 відсотка (у січні-квітні 2019 року – 93,7 млн. гривень).
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