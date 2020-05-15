Після звернення АМУ уряд відновлює роботу непродовольчих ринків Суспільство | 15-05-2020, 14:23 0 67

14 травня на позачерговому засіданні Уряд дозволив відновити роботу непродовольчих ринків. Такі зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків, які працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.



Днем раніше з пропозицією відновити роботу непродовольчих ринків до уряду звернулася Асоціація міст України. АМУ нагадала, що після того, як з 11 травня уряд дозволив здійснювати торговельну діяльність в супермаркетах, торгово-розважальних комплексах, магазинах, залишилася забороненою торгівля на непродовольчих ринках, які працюють на відкритих просторах, що викликало незадоволення підприємців. Адже вони вже два місяці не мають змоги працювати та годувати свої сім’ї і, як наслідок, платити комунальні послуги та податки.

З метою зниження соціальної напруги та беручи до уваги необхідність розв’язання проблеми підтримки бізнесу в умовах карантину Асоціація міст України попросила Уряд прийняти рішення про відновлення роботи непродовольчих ринків.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

